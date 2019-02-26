وقفة احتجاجية بمستشفي امدرمان التعليمي

نفذ العشرات من الاطباء في مستشفى امدرمان التعليمي ، وقفة إحتجاجية امام مباني المستشفى تطالب برحيل النظام وتندد بقتل وقمع المتظاهرين السلميين،

ورفع الاطباء لافتات ادانة تعبر عن رفضهم عمليات القتل والتعذيب التي يتعرض لها المتظاهرين السلميين داخل معتقلات أمن النظام ورفعوا شعارات تعلن رفضهم حالة الطواريء ودعمهم الثورة الشعبية المطالبة برحيل النظام كما حملت شعارات تطالب بالحرية والسلام والعدالة.