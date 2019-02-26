خاص... بكري رئيساً وهارون اميناً عاماً لـ(لمؤتمر الوطني)

برز اتجاه قوي داخل اروقة المؤتمر الوطني بأن يتحول الحزب الي نظام الرئاسة والامانة العامة بعد تعديل النظام الأساسي، ومن المرتقب ان يتولي الفريق أول، بكري حسن صالح رئاسة الحزب، ووالي شمال كردفان السابق، احمد هارون، منصب الامين العام.

وأفادت مصادر "اخبار الخليج 365 365" بان إرجاء المؤتمر العام والمقرر ابريل المقبل يأتي لمناقشة ودراسة ترتيبات المرحلة المقبلة خاصة المتعلقة بتغيير اسم الحزب وطرح ملف الرئاسة والامانة العامة، ومشاورات المستجدات في الساحة السياسية السودانية.

وصادقت عضوية المكتب القيادي للمؤتمر الوطني علي تعيين، والي شمال كردفان السابق احمد هارون نائباً لرئيس الحزب، بجانب توليه مهام مساعد رئيس الجمهورية، بدلاً عن الدكتور فيصل حسن ابراهيم والذي دفع باستقالته عن المنصبين مع الاحتفاظ بعضوية الحزب.

وأفادت مصادر "اخبار الخليج 365 365"، بان تعيين هارون جاء عقب تمرير الامر علي عضوية قيادي الوطني والتي اعلنت موافقتها الفورية اتساقاً مع مطلوبات المرحلة المقبلة والظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وقالت مصادر "اخبار الخليج 365 365" بان عدم نيل هارون لعضوية المكتب القيادي دفعت الي اختيار احد طريقتين لانهاء امر التعيين، حيث انه توجد طريقتان "تمرير اي قرار عبر المكتب القيادي او بالانعقاد".

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واضافت المصادر" في حالة هارون تم تمرير القرار عبر الاستكتاب لأخذ الرأي والموافقة من عضوية قيادي الوطني"، ونوهت الي أنه كانت هنالك محاولات للابقاء علي فيصل مساعداً للرىيس وتعين هارون نائبا في الحزب، ولكن د. فيصل رفض ذلك وقدم استقالته.

واكدت المصادر بان صدور قرار التعيين بشكل رسمي من قبل رئاسة الجمهورية ماهو الا مسألة زمن فقط.

وقال قيادي بارز في المؤتمر الوطني لـ"اخبار الخليج 365 365"، فضل حجب اسمه، بان نائب رئيس الحزب الدكتور فصل حسن ابراهيم يعتبر فقد كبير للحزب نسبة لما يتمتع به من قبول وسط القوى السياسية وأعضاء الحزب.

ونوه بان خلفه مولانا هارون أيضا يتمتع بقدرات خاصه ولكنه "انفرادي في قراراته ويميل الي الاعتداد بقدراته وشخصيته"، مبدياً أمل ان يتخلي هارون عن تلك الصفات ليكون التوفيق حليفه، مؤكداً علي حسم وجديته في المسائل التنظيمية ومتابعة الملفات الموكلة اليه وانجازها.



وهذا ويجري الرئيس عمر البشير تعديلات واسعة في الحكومة، في وقت قال فيه مدير جهاز الأمن والمخابرات أن البشير لن يكون رئيساً للمؤتمر الوطني.