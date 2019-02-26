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الاطباء في مستشفى التجاني الماحي ينفذون وقفة إحتجاجية

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 نفذ العشرات من الأطباء وقفة سلمية  في مستشفى  التجاني الماحي بامدرمان، امام مباني المستشفى استجابة لدعوة القوي الموقة علي اعلان الحرية والتغيير واحتجاجا على  اعتقال وقمع وقتل المتظاهرين .

ورصدت “اخبار الخليج 365 365” الأطباء وهم يرفعون لافتات تندد بقتل المتظاهرين وتطالب بالقصاص وإسقاط الحكومة.

وشارك في الوقفة التي استمرت لفترة طويلة عدد كبير من الطبيبات والكوادر الطبية الآخرى.

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