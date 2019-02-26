حادث مروري مروع يؤدي الى إصابة العشرات بالجزيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصيب 24 شخصاً إصابات متفاوتة إثر حادثة حركة مروع قرب الحاج عبد الله جنوب الجزيرة، وذكر شهود عيان للمصدر إن الحادثة وقعت ظهر الأحد على الطريق السريع مدني سنار، بين بصين سفريين أحدهما كان في طريقه لسنجة والآخر كان في طريقه للخرطوم، وأوضح شهود عيان حسب صحيفة الإنتباهة أن الحادث وقع بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة، وأشاروا إلى أن المصابين تم نقلهم لمستشفى الحاج عبد الله، بينما تم تحويل 14 حالة إصابة خطرة إلى مستشفى مدني.

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