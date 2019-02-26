الكوكي لجماهير الهلال: (نريد مشجعين وليس متفرِّجين)

أكد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للهلال أن نقطة التعادل التي خرج بها الفريق من مباراة زيسكو تظهر قيمتها عندما يحقق فريقه الانتصار في الجولة الرابعة ليصل إلى سبع نقاط وبذا يفتح الطريق نحو الدور (ربع النهائي).

وأعلن المدرب عن بداية التحضير للجولة الرابعة، بحصة تدريبية من لوساكا العاصمة الزامبية أمس، قبل الاتجاه نحو الخرطوم، بصفة أساسية للعناصر التي لم تشارك في المباراة الأخيرة، واستشفائية للمجموعة التي شاركت وفرضت التعادل بعيداً عن الديار.

وقال الكوكي إن التحضير يجب أن يكون في مستوى الحدث ومواكباً لتطلعات وحسابات المرحلة، لكنه عاد وقال إن الظروف ستكون أفضل لتوافر عامل الوقت، مقارنة مع عمله لمدة خمسة أيام، فقط، قبل المباراة الفائتة بعد وصوله إلى كيتوي الثلاثاء الماضي، وشدد الكوكي حسب صحيفة قوون، على ضرورة حضور جماهير الهلال بالجوهرة الزرقاء ليلة لقاء زيسكو: (نريد حضوركم مشجعين، وليس متفرِّجين.. هذه المرحلة بحاجة لجهود الجميع من أجل الوصول إلى الهدف المشترك، وهو الوصول إلى مرحلة الثمانية.. نعوِّل كثيراً على أنصار الفريق لحمله ودعمه في المباراة المقبلة تحديداً حتى يضع قدماً في ربع النهائي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)