وداع حزين للوزيرة البيلي بعد (6) سنوات بالتنمية الإجتماعية

في وداع دفقت خلاله الدموع وانحبست الاهات في الحناجر، وبدأت الحسرة علي الوجوه، دوع العاملون في وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم، الوزيرة التي وصفهوها بـ"الانسانة"، الدكتورة، امل البيلي والتي غادرت منصبها اثر التعديلات الاخيرة في الدولة.

واكد العاملون خلال حفل الوداع عزمهم علي استكمال مسيرة التنمية و البناء المؤسسي والمضي قدما في البرامج والمشروعات الاجتماعية مثمنين مجاهدات الوزيرة خلال ست سنوات من العطاء المستمر.



هذا وقد ترأس د.معتصم السيد هاشم مدير عام وزارة التنمية اجتماع مجلس الوزير الذي عقد بمباني الوزارة بحضور وزير التنمية الإجتماعية د امل البيلي والذي تم فيه عملية التسليم والتسلم بين السيدة الوزيرة والمدير العام المكلف بتسيير اعمال الوزارة.

وقد عبر العاملون بمختلف اداراتهم وهيئاتهم عن شكرهم وتقديرهم لسعادة الوزيرة لبصماتها الواضحة ومبادراتها في مجال العمل الاجتماعي بالولاية ومسيرتها المشرفة التي توجتها بالالقاب وعكست بها الوجه المشرق لوزارة التنمية الاجتماعية وترجمتها لجهود العاملين بالوزارة من خلال برامج ومشروعات كان لها اكبر الأثر في تنمية انسان ومجتمع ولاية الخرطوم سائلين الله ان يسدد خطاها ويوفقها.



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من جانبه تسلم د.معتصم السيد هاشم مدير عام وزارة التنمية مهام ومسئوليات تسيير العمل بالوزارة مؤكدا علي مواصلة مشوار العطاء شاكرا سعادة الوزيرة لكل ماقدمته من أفكار ورؤي وبرامج استهدفت بها كافة الشرائح في المجتمع.

من جانبها أكدت د.امل البيلي ان وزارة التنمية الاجتماعية تجسيد لعبارة شعب السودان المعلم علي كل المستويات وأنها تعملت الكثير خلال فترة عملها بها وأنها وقفة لتقويم المسيرة وثمنت جهد العاملين وصبرهم واحتسابهم واكدت تقديرها لدورهم الفاعل خدمة لمجتمع ولاية الخرطوم.

وقد أوصت سيادتها باستمرار تحسين أوضاعهم وتهيئة بيئة عمل جاذبة لتعينهم في أداء واجباتهم .وايضا اعتماد مؤشرات ومعايير الجودة لتحقيق الاستدامة .كذلك المواصلة في الاهتمام بالمراكز الاجتماعية لانها الوحدة الاستراتيجية والمنصة التي توصل بها الوزارة رسالتها وهي اقرب للمواطنين علي المستوي القاعدي ومساعدتها للنهوض بنفسها.

وشددت علي قطاع التشغيل وإنجاز ماهو مطلوب بنشر ثقافة العمل الحر لتصبح محلا للنشاط والمرتكز الأساسي لاستكمال المسير وأشارت الي ضرورة قيام مجلس المهن والتخصصات الاجتماعية لمنح الرخص والمساهمة في تقييم المعايير والمؤشرات وتطوير القطاع الاجتماعي.