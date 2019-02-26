عاجل.. بـ(قيادة الجيش) والي غرب دارفور يؤدي امام البشير القسم والياً للولاية

أدي القسم أمام رئيس الجمهورية عمر البشير في مكتبه بالقيادة العامة الثلاثاء، اللواء ركن مهلب حسن احمد واليا لغرب دارفور، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف ورئيس القضاء عبد المجيد ادريس و وزير الحكم الاتحادي المكلف حامد ممتاز.

واكد الوالي في تصريح صحفي عقب أدائه القسم انه سيبذل كل مافي وسعه لاداء مهامه علي الوجه المطلوب ويكرس كل جهده خدمة للسودان وغرب دارفور بوجه خاص ابرارا بالقسم الذي اداه اليوم.

وعبر عن شكره وتقديرة لرئيس الجمهورية للثقة التي اولاها له لتولي هذا المنصب.