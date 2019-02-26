هيثم مصطفى: مباراة الامل مع الأهلي (نهائي بطولة)

وقال مصطفى الشهير بـ"البرنس"، في تصريح إن فريقه سيخوض مباراة صعبة للغاية، لجهة أن منافسهم قوي ومن أفضل فرق الدوري ويلعب كرة قدم جميلة.
وأكّد احترامه للأهلي الخرطوم، مؤكدًا أنهم مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة التقدم في ترتيب الأندية بالمجموعة.
وأضاف” لن نعتمد على الآخرين، سنأكل بأيدينا وجاهزون لمباراة اليوم”.يذكر أن الأمل عطبرة يحتّل المركز الثالث في ترتيب أندية المجموعة الأولى بالممتاز برصيد”17″ نقطة.
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