وقفة احتجاجية للكوادر الطبية بمستشفي الفاشر

نفذ بولاية شمال دارفور مدينة الفاشر وقفة احتجاجية للكوادر الطبية في مستشفى الفاشر استجابة لدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير بتنفيذ وقفات احتجاجية اليوم الثلاثاء 26 فبريار 2019م . حيث نفذ الكوادر الطبية في مستشفى الفاشر وقفة احتجاجية اليوم امام مباني المستشفى وحملوا لافتات تندد بقتل المتظاهرين السلميين وتطالب برحيل النظام واطلاق سراح المعتقلين .

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