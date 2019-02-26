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بالصور :وقفة احتجاجية بمستشفى بالعاصمة الخرطوم الان

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قالت مصادر طبية في الخرطوم ان اطباء مستشفى رويال كير ينفذون وقفة احتجاجية الان في اطار الوقفات الاحتجاجية التى تشهدها السودان مؤخرا بعد دعوات للمعارضة السودانية .

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