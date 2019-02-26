توقع رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي "المجلس الأعلى للبرلمان"، قسطنطين كوساتشوف، استئناف الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية خلال وقت قريب. وقال كوساتشوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 26 فبراير: "لقد تم استئناف الرحلات المنتظمة بين موسكو والقاهرة قبل فترة". وأضاف رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي:" فيما يخص الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية، فإننا نقترب من استئنافها بشكل كامل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي يؤكد: استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات السياحية المصرية قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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