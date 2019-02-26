اطباء مستشفى عطبرة ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ اطباء مستشفى عطبرة ، وقفة إحتجاجية امام مباني المستشفى تطالب برحيل النظام وتندد بقتل وقمع المتظاهرين السلميين، وذلك إستجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير بالوقوف في وقفات إحتجاجية وإضرابات عامة اليوم الثلاثاء، هذا وادان الاطباء عمليات القتل والتعذيب التي يتعرض لها المتظاهرين السلميين داخل معتقلات أمن النظام ورفعوا شعارات تعلن رفضهم حالة الطواريء ودعمهم الثورة الشعبية المطالبة برحيل النظام كما حملت شعارات تطالب باطلاق سراح المعتقلين.

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