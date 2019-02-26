الجيش الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال مداهمات ليلية

شهاب محمد - الخرطوم - الجيش الإسرائيلي الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، اعتقال 19 فلسطينيا في مناطق متعددة من الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وادّعى الجيش في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”، دون توضيح.

وأضاف أن المعتقلين “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي الاعتقالات، عبر مداهمته لمنازل الفلسطينيين خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، بلغ عدد المعتقلين نحو 6000، بينهم 270 طفلا و52 معتقلة و430 معتقلا إداريا (بلا تهمة) و1800 مريض.

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