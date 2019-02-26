"يوناميد" تطلع على التطورات بالبلاد

الخرطوم: السوداني

أطلع الأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور محمد عبد الكريم، وفداً من البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) على تطورات الأوضاع بالبلاد على أثر القرارات الرئاسية الأخيرة ومستقبل التعاون بين البعثة والحكومة.

وأكد عبد الكريم، في التنوير الذي قدمه للوفد بمقر حكومة الولاية بالفاشر أمس، التزام حكومة الولاية بالاستمرار في التنسيق والتعاون مع البعثة من أجل تنفيذ ولايتها بموجب القرارات الأخيرة للأمم المتحدة، خاصة ما يتصل منها بتنفيذ الاتفاقيات وتسهيل لجان العمل المشتركة ومتابعة وتنسيق حركة البعثة وتنسيق إجراءات السلامة.

وأشاد الأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور بمبادرة اليوناميد لدعم جهود الولاية حتى تتمكن من إجراء امتحانات الشهادة خلال الأيام المقبلة، داعياً البعثة إلى توفير الدعم اللوجستي الذي من شأنه إنجاح تلك الامتحانات.

من جهتها، أشادت رئيسة قطاع ولاية شمال دارفور باليوناميد، بالتنوير الضافي من قبل أمين عام الحكومة، مؤكدة التزام البعثة بالاستمرار في التعاون والتنسيق مع حكومة الولاية في المجالات كافة، معربة عن ارتياحها لتأكيد استمرار تعاون حكومة الولاية معهم من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطتهم، معلنة استعدادهم للمساهمة في إنجاح امتحانات الشهادة السودانية بالولاية.