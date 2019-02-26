المدرب العام بالهلال يشيد بفريقه الجنرال: حصلنا علي نقطة غالية والتحكيم الإفريقي سيئ

امتدح المدرب العام للهلال السوداني صلاح أحمد آدم مستوى لاعبيه أمام زيسكو الزامبي في كأس الكنفيدرالية، مبينًا أن الفريق قدم مستوى تكتيكيًا مميزًا.

وقال صلاح أحمد آدم في تصريحات صحفية إن النقطة التي حصل عليها فريقه أمام زيسكو ستكون لها مفعول السحر في المراحل القادمة من المنافسة، مقرًا في الوقت ذاته بسوء التحكيم، مبينًا أن الحكم الذي أدار اللقاء ظلمهم، بعد أن عكس العديد من الحالات.

وطالب صلاح جماهير الهلال بالدعم في المرحلة القادمة حتى يتمكّن الفريق من الترشح إلى الدور المقبل من البطولة.

يشار إلى أن الهلال يملك في رصيده أربع نقاط بعد أن فرض التعادل على زيسكو الزامبي.