السلمي يخاطب ترامب لرفع السودان من قائمة الإرهاب

وجه رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي، الثلاثاء، رسائل مكتوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، طالب فيها برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. ونقلت الرسالة تنفيذ السودان لكافة التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع أميركا.

وقالت الرسالة إن الطلب يأتي بناءً على ما خلصت له جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي في العاشر من فبراير الجاري بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالقاهرة، والتي شارك فيها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى مصر.

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى أن المذكرة القانونية التي صدرت عن البرلمان بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب خرجت بعد دراسة مُعمقة ومناقشات مُستفيضة مع السودان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي شاركت في جلسة الاستماع.

ونوه رئيس البرلمان العربي، في رسالته، بالجهود والمبادرات المقدرة التي بذلتها السودان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وأهمها مشاركة السودان الفاعلة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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