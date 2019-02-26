الحركة الإسلامية تهيب بعضويتها دعم قرارات القيادة السياسية

أهابت الحركة الإسلامية بعضويتها والقوى الوطنية الإسلامية كافة، لمساندة القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية مؤخراً مواصلة لبرامج الإصلاح واستكمالاً لمشروع الحوار الوطني وترسيخاً لقيم الشورى وسعياً لتحسين معاش الناس والمحافظة على وحدة وسلامة الوطن من المهددات.

وكان الرئيس البشير أصدر حزمة من القرارات خلال خطابه للأمة السودانية، يوم الجمعة، من بينها إعلانه بحل حكومة الوحدة الوطنية وحل حكومات الولايات وإعلان حالة الطوارئ، بجانب تأجيل النظر في التعديلات الدستورية، فضلاً عن وقوفه في مسافة واحدة بين كل ألوان الطيف السياسي بالبلاد.

وأمنت الحركة الإسلامية السودانية عقب اجتماع أمانتها العامة، مساء يوم الإثنين، على القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية للبلاد مؤخراً بعد أن وقفت الأمانة العامة للحركة على الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة التي تستهدف السودان ووحدته وتوجهاته الحضارية.

وأكد اجتماع أمانة الحركة الإسلامية أنه استصحاباً للظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، فإن الحركة الإسلامية أمنت على قرارات القيادة السياسية لمواجهة هذه التحديات.

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