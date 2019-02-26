المريخ ينهي تحضيراته للقاء النجم الساحلي

ينهي نادي المريخ تحضيراته، عصر الثلاثاء، لمواجهة النجم الساحلي التونسي بمران رئيسي على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة الذي سيستضيف اللقاء المقرر الأربعاء. حيث يطمح الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في لقاء الإياب بأمدرمان.

وأجرى المريخ حصة تدريبية مساء الثلاثاء على الملعب الرديف لنادي النجم.

وكان المريخ انتظم في تحضيراته لمواجهة النجم منذ وصوله إلى سوسة يوم السبت الماضي.

وسيلتقي المريخ والنجم في لقاء الإياب بمدينة أمدرمان في التاسع والعشرين من مارس المقبل وهو لقاء التأهل للمباراة النهائية لكأس زايد المقامة بملعب هزاد بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

من جهة أخرى، سيفقد النجم الساحلي في مباراته أمام المريخ الأربعاء جهود الثنائي عمار الجمل وايهاب المساكني بسبب الايقاف.

وحرص المدير الفني للنجم روجيه لومير، على إجراء حصة تدريبية مساء الإثنين في أجواء متميزة على وقع انتصاره الأحد الماضي على رينجرز النيجيري في مجموعات الكنفدرالية الأفريقية.

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