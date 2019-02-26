السجن والغرامة لمدان بالاتجار بالاسلحة

الخرطوم : رقية يونس

أصدرت محكمة الارهاب «2» بجنايات الخرطوم شمال امس حكماً بالسجن «10» سنوات ضد مدان بالاتجار بالاسلحة ضبطته قوات الدعم السريع بدارفور الجنينة . وغرمت المحكمة المدان مبلغ «30» ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة «6» أشهر لمدان. وأمرت المحكمة بمصادرة الاسلحة والذخيرة المعروضات لصالح سلاح الاسلحة والذخيرة. الجدير بالذكر ان المدان ضبط بحوزته (12324) طلقة (كلاشنكوف) و(13) ألف طلقة رشاش قرنوف، بجانب (13) علبة ذخيرة (دوشكا)، و(165) دانة (آربجي 7)، و(2) بندقية كلاش، و(10) خِزن وقرنيت وتم القبض على المدان وتدوين بلاغ في مواجهته وبعد اكتمال التحريات قدمت النيابة المتهم للمحاكمة لمخالفة قانون الاسلحة والذخيرة.

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