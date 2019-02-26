انخفاض التداول في سوق الأوراق بنسبة (31)%

الخرطوم: السوداني

أغلق مؤشر الخرطوم للأوراق المالية مستقراً أمس عند 13444.09 نقطة .وفي معاملات أمس مقارنة مع تداولات أمس الأول فقد شهد أمس انخفاض حجم التداول من 56,003,423 جنيهاً إلى 38,440,316 جنيهاً بنسبة انخفاض بلغت 31 % .

وانخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 24,062,229 إلى 96,404 ورقة مالية بنسبة انخفاض بلغت 99.6 % ، وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 47 إلى 77 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 64 % .

وفي مجال حركة الأسعار شهد القطاع الصناعي اليوم استقرار سعر سهم شركة النيل للأسمنت عند 0.35 جنيه.

وسجل قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار اليوم استقرار سعر كل من صندوق البركة الاستثمار الثاني – إنجاز2 عند 100.3 جنيه وصندوق الجامعة الوطنية الاستثماري عند 100.54 جنيه وصندوق محالج الشركة الإفريقية عند 100.54 جنيه .

وشهد قطاع الشهادات الاستثمارية استقرار سعر 8 إصدارات وذلك من جملة 8 إصدارات تم تداولها أمس.