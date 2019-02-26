(فك وتركيب) الوزارات الاتحادية

علمت مصادر أن الوزارات الاتحادية الحالية ستشهد عملية مراجعة شاملة خلال الفترة القادمة، ووفقاً لمتابعات لصيقة سيتم دمج بعض الوزارات من جهة كما سيتم إعادة بعض الوزارات التي دمجها سابقاً، مثل وزارة المعادن التي ستعود الى مباشرة مهامها ووظائفها بعيداً عن وزارة النفط الحالية .
ولم يستبعد مصدر مأذون برئاسة الجمهورية أن تنتهي عملية المراجعة الحالية بتقليص الوزارات، يشار وبحسب صحيفة مصادر، الى أن عدد الوزارات في حكومة معتز موسى السابقة بلغت 20 وزارة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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