ذكرى عبد الوهاب: دخلت الإعلام مع سبق الإصرار والترصد

نفت المذيعة الشابة ذكرى عبد الوهاب الأحاديث التي تتردد بأنها دخلت لمجال الإعلام بالواسطة، وقالت بعد أن ضحكت كثيراً: بالعكس تماماً فأنا دخلت الإعلام مع سبق الإصرار والترصد، حيث بدأت علاقتي مع الإعلام منذ مرحلة الأساس حسب صحيفة الأخبار، وتحديداً في الطابور الصباحي، ومن ثم واصلت في هذا الطريق، وطموحاتي الإعلامية ليس لها سقف معين فأنا أطمح للوصول إلى العالمية بإذن الله. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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