استمرار أزمة السيولة بالصرافات وتوجيهات بصرف المرتبات نقداً

رصدت متابعات المصادر استمرار أزمة الصفوف بالصرافات الآلية، بالرغم من إعلان المركزي عن ضخ مبالغ تقدر بنحو (200) مليون جنيه، وكشفت المصادر عن استمرار الصفوف في أغلب صرافات العاصمة القومية بشكل لافت، وأكد عدد من المواطنين في حديثهم بأن الأزمة انفرجت فقط لمدة يوم واحد لتعود مرة أخرى مطلع الأسبوع الحالي، مؤكدين بأن الفئات الجديدة (100 – 200) لم تحل الأزمة وأن الأزمة ما زالت قائمة، آملين في أن تعمل التغييرات الجديدة على حل أزمة السيولة بالسودان.

في الاتجاه أصدرت وزارة المالية بولاية الخرطوم حسب صحيفة الأخبار، توجيهات أمس بصرف مرتبات شهر فبراير 2019م نقداً للعاملين عبر منافذ الصيارفة بالوحدات، وحسب توجيهات المدير العام المرجو من كل الوحدات المالية والحسابية والصيارفة بالوزارات والمجالس والمحليات الحضور لاستلام مرتب شهر فبراير 2019 من الخزينة المركزية برئاسة وزارة المالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)