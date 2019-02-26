رصدت متابعات المصادر استمرار أزمة الصفوف بالصرافات الآلية، بالرغم من إعلان المركزي عن ضخ مبالغ تقدر بنحو (200) مليون جنيه، وكشفت المصادر عن استمرار الصفوف في أغلب صرافات العاصمة القومية بشكل لافت، وأكد عدد من المواطنين في حديثهم بأن الأزمة انفرجت فقط لمدة يوم واحد لتعود مرة أخرى مطلع الأسبوع الحالي، مؤكدين بأن الفئات الجديدة (100 – 200) لم تحل الأزمة وأن الأزمة ما زالت قائمة، آملين في أن تعمل التغييرات الجديدة على حل أزمة السيولة بالسودان.
في الاتجاه أصدرت وزارة المالية بولاية الخرطوم حسب صحيفة الأخبار، توجيهات أمس بصرف مرتبات شهر فبراير 2019م نقداً للعاملين عبر منافذ الصيارفة بالوحدات، وحسب توجيهات المدير العام المرجو من كل الوحدات المالية والحسابية والصيارفة بالوزارات والمجالس والمحليات الحضور لاستلام مرتب شهر فبراير 2019 من الخزينة المركزية برئاسة وزارة المالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار أزمة السيولة بالصرافات وتوجيهات بصرف المرتبات نقداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.