بالفيديو .. الجالية السودانية في لندن ترفع الآذان في كنيسة بعد شرائها وتحويلها إلى مسجد

قامت الجالية السودانية في لندن بشراء إحدى الكنائس القديمة في منطقة برمنجهام وتحويلها إلى مسجد، مقابل 450 ألف جنيه أسترليني.

وقد تم جمع تبرعات من الجالية السودانية في لندن لجمع المبلغ المطلوب لأن الشريعة الإسلامية لا تسمح بأخذ القروض للشراء والتي فيها الفوائد الربوية، وأظهر مقطع فيديو بثه أحد النشطاء من أعضاء الجالية السودانية في لندن، شخصاً يرفع الآذان للمرة الأولى من داخل المسجد الذي تم شراءه.

وعلق صاحب المقطع أن هذا العمل تم بفضل الله ومن ثم تبرعات أبناء الجالية السودانية في لندن حينما شعروا بضرورة إقامة مسجد نظراً لرغبة الكثيرين في إقامة الصلوات بجماعة، سيما وأن المسجد الآخر يبعد مسافة طويلة.

وينشط المسلمون في العديد من الدول الأوروبية، في شراء بعض الكنائس التي أغلقت أبوابها، نتيجة قلة الاهتمام بها، لتحويلها إلى مساجد ودور عبادة للمسلمين، وفق تقرير نشرته وكالة الأناضول.

وبحسب الاحصائيات: فإن قرابة 20 كنيسة تغلق أبوابها سنوياً، في المملكة المتحدة، فيما أوردت السجلات الرسمية في الدانمارك، إغلاق قرابة 200 كنيسة أبوابها، مع حلول منتصف عام 2015م، بينما أُقفلت أبواب 515 كنيسة في ألمانيا خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

تجدر الإشارة وبحسب خرطوم ستار، إلى أن سبب عرض العديد من الكنائس للبيع في بريطانيا، هو قلة الاهتمام، وتناقص عدد الزائرين. كما تشير يوجد قرابة ألفي مسجد مسجل في عموم بريطانيا، وأن معظمها كانت كنائس في السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)