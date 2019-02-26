بعد تفعيل هاشتاق تضامناً مع “حاتم التاج” عروض مغرية يتلقاها المذيع الرياضي

كشف مصدر مقرب من المذيع والمعلق الرياضي حاتم التاج عن دراسته لعدد من العروض المقدمة إليه من قبل مؤسسات إعلامية مختلفة للانضمام إليها.

وأشار المصدر إلى أن “حاتم التاج” لم يقرر حتى هذه اللحظة مصير مشواره الإعلامي القادم، لافتاً إلى أن التاج يعكف حالياً على دراسة العروض واختيار ما يتلائم معه .

وأبان المصدر بأن “التاج” ربما يطل على المشاهدين من خلال إحدى الشاشات السودانية في الفترة المقبلة، بعد تلقيه عروض مغرية –على حد قوله-، ولم يكشف عن القنوات التي تسعى لضمه .

يُذكر أن قناة سودانية 24 كانت قد أوقفت المذيع والمعلق الرياضي “حاتم التاج”، عن العمل، مبينة أنه تجاوز السياسات الإعلامية للقناة، خلال تقديمه لحلقة من برنامجه المعروف “حال الرياضة”، وأوضح التاج في تصريحات سابقة له بقناة العربية، بأن قناة سودانية 24 كونت لجنة تحقيق معه بتوجيه من المدير العام للقناة الطاهر حسن التوم، وأبلغته إيقافه عن العمل بعد ترحمه على شهداء التظاهرات التي تشهدها البلاد .

وقاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب خرطوم ستار، حملة تضامن مع “حاتم التاج”، عبر تفعيل “هاشتاق” على موقع فيس بوك وتويتر مما لفت بعض الفضائيات الدولية، كقناة العربية التي استضافته هاتفياً على الهواء مباشرة، ورفض “حاتم التاج” الرجوع إلى قناة سودانية 24 ، رداً على مساعي بعض زملاءه في الفضائية، لإعادته لفريق عمل القناة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)