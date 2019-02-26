بالصورة.. ذبائح واحتفالات فرحاً بمغادرة والي ولاية كسلا آدم جماع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لذبح اتحاد الخضر والجزارين بولاية كسلا ثوراً وسط أجواء من الفرح والابتهاج بمغادرة الوالي آدم جمّاع لمنصبه عقب الإعفاء الذي أصدره البشير للولاة مساء الجمعة الماضية، وتعيين الفريق محمد منتي عنجر، والياً لكسلا.

وبحسب متابعات أخبار الخليج 365 قام اتحاد الخضر والجزارين بكسلا بالوفاء لنذرهم ووعدهم بذبح عجل حال تمت إقالة والي ولاية كسلا جماع الذي قام بتكسير سوق الخضر والجزارين رغماً عن قرار المحكمة الذي أمر بإيقاف الإزالة.

ووفقاً لمتابعات محررة أخبار الخليج 365 وجد بعض مناصرون الوالي السابق، الخطوة بالجهل والحقد، معددين إنجازات جماع بالولاية في شتى المجالات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)