قيادي بالشعبي يطالب بحل البرلمان وتخلي البشير عن الوطني

طالب القيادي بالمؤتمر الشعبي عضو البرلمان، كمال عمر عبد السلام، رئيس الجمهورية بحل البرلمان والتخلي صراحة عن المؤتمر الوطني، الذي شبهه (بترلة إطاراتها متنفسة)، ليكون رئيساً قومياً والدعوة لمؤتمر أشبه بالمؤتمر الدستوري يشارك فيه قوى نداء السودان والإجماع الوطني وكافة القوى السياسية والمجتمعية الحديثة، للحوار حول قضايا الراهن السياسي بلا سقوفات لإيجاد حلول للمشكلات المتفاقمة.
وحذر عمر في حديثه حسب صحيفة الأخبار من خطورة استمرار الأزمة الحالية، لأن ذلك يكون مدخلاً لتفتيت السودان. وهاجم البرلمان الحالي واصفاً إياه ببرلمان الحزب وليس برلمان الشعب، لافتاً إلى أن الحديث عن الأيديولوجيا لم يعد له قيمة، لأن البلد في خطر والمشكلة باتت أكبر من المؤتمر الوطني، حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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