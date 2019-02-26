إحصائية تكشف تراجع كبير في استخدام مواقع التواصل بالداخل والخارج لأول مرة بعد اعلان الطوارئ

المح رئيس قطاع الاعلام بالمؤتمر الوطني، ابراهيم الصديق، بتراجع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ منذ اعلان أوامر الطوارئ يوم الاثنين.

وكتب “الصديق” : تراجعت رسائل الواتساب من ٢٤٠ مليون أمس، إلى ٩٢ مليون رسالة، و الواردة من الخارج من ٢١٠ مليون، إلى ٨١ مليون رسالة.

وتقيد أوامر الطوارئ التي اعلن عنها “الاثنين”، من حرية الاعلام المرئي والمسموع والمقروء والسوشيال ميديا.

وتتضمن الأوامر حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.

وتشمل أوامر الطوارئ حظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب، والتي يتم الاعلان عنها والتعبئة لها من مواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)