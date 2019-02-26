معتز موسى : التحديات تستدعي وحدة الصف

قال رئيس الوزراء السابق معتز موسى، إنه تم تنفيذ أكثر من (77%) من توصيات الحوار الوطني، مشيراً الى أن البلاد تواجه تحديات تستدعي وحدة صف أهل السودان من أجل تجاوزها، وشكر معتز الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الوفاق الوطني السابقة بحسب صحيفة آخر لحظة، خلال لقائه معهم بمقر مجلس الوزراء امس، على جهودهم وحسن تعاونهم في أنجاز المهام الموكلة اليهم خلال المرحلة الماضية، وتحملهم لمسؤولياتهم في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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