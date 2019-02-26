الوطني :الدولة تعمل برزق اليوم باليوم والأزمة فتحت باب للأرزقية والحرامية

أعلن المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، تأييده ومساندته لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، وقال رئيس القطاع الاقتصادي للحزب بالجزيرة، الدكتور منجد عباس، في مؤتمر القطاع الاقتصادي الوطني بالجزيرة في الورقة التي قدمها أمس، إن ثلاثة تحديات اقتصادية تواجه الحكومة، تتمثل في الدقيق والوقود والسيولة ووصفها بالملفات الشائكة، ولفت عباس، إلى أن الأزمة فتحت باباً للأرزقية والحرامية، وأصبحت السلع مادة يتهافت عليها اللئام الذين يبيعون الدقيق والوقود في السوق الأسود، ولفت إلى أن بسبب قلة الموارد واعتماد البلاد على الزراعة وبعض الصناعات التحويلية استنفذت الدولة كل احتياطاتها من النقد وأصبحت تعمل برزق اليوم باليوم، وأشار إلى أن الأزمة الحالية جعلت السلع المدعومة أرخص سعر في العالم، وأوضح أن استبدال العملة عملية مكلفة وتحتاج لقرض أممي كبير، وبحسب صحيفة آخر لحظة لفت إلى أن الدولة لديها 6 أسعار للصرف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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