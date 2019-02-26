بكاء ونحيب ومشاهد مؤثرة في وداع الوالي المحبوب “أنس عمر”

شهدت حاضرة ولاية شرق دارفور حدثاً لافتاً، جماهير الولاية تقاطرت في حشود عفوية صوب مطار الضعين لاستقبال وإليها الأسبق “أنس عمر” .

والذي عاد يوم أمس، الى الولاية للترتيب لتسليم مهامه للوالي الجديد اللواء سيلمان القائد السابق للفرقة 21 بالضعين، جموع غفيرة رافقت “أنس عمر” لمقر الحكومة بينما انتظره آخرون بمنزله وسط المدينة .

وفي دار حزب المؤتمر الوطني تنادت جماهير وقواعد الوطني بالولاية حيث استمعت لتنوير شامل من “أنس عمر” عن طبيعية القرارات الأخيرة وطالب جماهير الضعين بالوقوف خلف الوالي الجديد .

وكان لافتاً وبحسب صحيفة مصادر، حالات البكاء والنحيب وسط أهالي الضعين حزناً على وداع الوالي المحبوب “أنس عمر” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)