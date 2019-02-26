يمثل الصحفيان خالد فتحي وحمد سليمان غدا الاربعاء أمام محكمة الخرطوم شرق

يمثل غدا الاربعاء الصحفيون خالد فتحي، وحمد سليمان أمام محكمة الخرطوم شرق بينما يمثل الصحفي التقي محمد عثمان أمام محكمة الخرطوم شمال يوم 11 مارس القادم في بلاغات مفتوحة من قبل جهاز الامن بسبب تغطيتهم للمواكب السلمية بالخرطوم .

في هذه الاثناء لايزال رئيس تحرير جريدة "التيار" اليومية المستقلة رهن الاعتقال منذ الجمعة الماضية.

واكدت شبكة الصحفيين في بيان لها امس أنّ الاعتقالات والبلاغات الأخيرة تضاف لجملة ممارسات وانتهاكات جهاز الأمن المخزية ضد الصحافة السودانية.

واكدت الشبكة في بيانها أنها ستوالي نشاطها في فضح المخطط الأمني الذي يعمل على إرهاب الصحفيين وترويعهم ومصادرة حرية الصحافة.