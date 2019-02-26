نفذ رابطة طلاب بيكة بولاية الجزيرة، وقفة سلمية صبيحة اليوم الثلاثاء 26 فبريار 2019م، احتجاجاً على الأوضاع الحالية في السودان، وطالبوا بتنحي الحكومة.
وحسب المتابعات فإن الرابطة دعت إلى اضراب بكل الجامعات السودانية تضامنا مع زملائهم المضربين من الجامعات وتضامنا مع ثورة الشعب السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية لرابطة طلاب بيكة بولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.