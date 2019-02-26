وقفة احتجاجية لرابطة طلاب بيكة بولاية الجزيرة

نفذ رابطة طلاب بيكة بولاية الجزيرة، وقفة سلمية صبيحة اليوم الثلاثاء 26 فبريار 2019م، احتجاجاً على الأوضاع الحالية في السودان، وطالبوا بتنحي الحكومة.

وحسب المتابعات فإن الرابطة دعت إلى اضراب بكل الجامعات السودانية تضامنا مع زملائهم المضربين من الجامعات وتضامنا مع ثورة الشعب السوداني