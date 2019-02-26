نفذت مجموعة من العاملين بشركة ساميل قبل قليل وقفة تضامنية مع المتظاهرين في السودان، الذي يطالبون بإسقاط النظام، امام مقر الشركة، وسط العاصمة الخرطوم. علي صعيد اخر أعربت الولايات المتحدة الامريكية الامس الأثنين عن قلقها العميق إزاء قرار الرئيس عمر البشير باعلان حالة طوارئ لمدة عام في عموم ولايات السودان وأبلغ سفير أمريكا بمجلس الامن الدولي ,جونسون كوهين , أعضاء المجلس في جلسة حول الاوضاع بدارفور , أن واشنطن تجري تقييما لتاثير قرار البشير. واضاف :” نحن قلقون جدا حول أعلان الطوارئ القومي وندعو الحكومة السودانية لإحترام حقوق كل الافراد بالسودان, وإنهاء القمع العنيف ضد المتظاهرين السلميين ,وتقديم أولئك المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة. وقال:” نحن ندعو عملية سياسية شاملة نحو انتخابات يكون فيها جميع السودانيين قادرين على ممارسة حقهم في حرية التعبير ,حرية تكوين التجمعات ,وحرية التجمهر السلمي. وطالب بأطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين، السياسيين ,قادة المعارضة ,ونشطاء حقوق الإنسان الذين ظلوا محتجزين تعسفيا .

كانت هذه تفاصيل خبر موظفي شركة ساميل يطلقون سافرة الوقفات الاحتجاجية صباح اليوم 26فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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