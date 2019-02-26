مباريات حاسمة في الممتاز مساء اليوم

الخرطوم: باج نيوز

ستكون ملاعب الخرطوم، دار الرياضة، كريمة عصر ومساء اليوم”الثلاثاء” مسرحًا لمباريات حاسمة في الدوري الممتاز.

ويحل الخرطوم الوطني ضيفًا على الأهلي مروي في مباراة لا خيار فيها للضيوف سوى الفوز إن أراد الفريق التأهل لدوري النخبة وحسم موقفه.

ويملك الفريق الشهير بـ”الكوماندوز” في رصيده”18″ نقطة، ويخشى المفاجآت أمام الأهلي اليوم.

على الجانب الآخر يملك الأهلي مروي في جعبته ثمانية نقاط منحته تذّيل ترتيب أندية المجموعة الأولى.

وفي مباراة ثانية، يشهد ملعب الخرطوم الدولي في السادسة والنصف مساءً مواجهة ساخنة تجمع بين الأهلي الخرطوم والأمل عطبرة.

ويأمل الأمل مواصلة انتفاضته وتحقيق فوزٍ جديد للوصول إلى النقطة الـ”17″، أما الأهلي الخرطوم فكان قد فقد فرصة الصعود إلى النخبة حيث احتل الفريق المركز السابع برصيد ثمانية نقاط.

وضمن مباريات المجموعة ذاتها، يواجه الموردة الخرطوم نظيره حي الوادي نيالا في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويملك الفريق الشهير بـ”القراقير” في رصيده”17″ نقطة، أما حي الوادي فيجمع”17″ نقطة.

وستكون مواجهة اليوم لفك الارتباط بعد تساوي الفريقين في “17” نقطة.

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