هيثم مصطفى لـ”باج نيوز”: مباراة الأهلي الخرطوم نهائي بطولة

الخرطوم: باج نيوز

يرى المدير الفني للأمل عطبرة أن مباراة فريقه اليوم”الثلاثاء” أمام الأهلي الخرطوم بمثابة نهائي بطولة، مشيرًا إلى أنهم يأملون تحقيق نتيجة إيجابية ودعم حظوظ الفريق في الترشح لدوري النخبة.

وقال هيثم مصطفى في تصريح لـ”باج نيوز” إن فريقه سيخوض مباراة صعبة للغاية، لجهة أن منافسهم قوي ومن أفضل فرق الدوري ويلعب كرة قدم جميلة.

وأكّد هيثم مصطفى احترامه للأهلي الخرطوم، مؤكدًا أنهم مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة التقدم في ترتيب الأندية بالمجموعة.

وأضاف” لن نعتمد على الآخرين، سنأكل بأيدينا وجاهزون لمباراة اليوم”.

يذكر أن الأمل عطبرة يحتّل المركز الثالث في ترتيب أندية المجموعة الأولى بالممتاز برصيد”17″ نقطة.

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