حركات وأحزاب بشرق دارفور تأمل أن تزيل قرارات البشير (الاحتقان)

قال رئيس مجلس الأحزاب السياسية والحركات الموقعة، بشرق دارفور، سيف الحاج سيف، إن "قرارات رئيس الجمهورية صائبة و جاءت في الوقت المناسب لتجنيب البلاد الانزلاق والتشرذم خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد".

وقال سيف، طبقاً لسونا، أن "الحوار مع الشباب ومحاربة الفساد يمثلان خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيراً إلى أنها إذا ما طبقت على أرض الواقع ستزيل الاحتقان الماثل.