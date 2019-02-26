وكيل وزارة الخارجية يلتقي بالسفير التركي

التقى السيد بدر الدين عبد الله محمد وكيل وزارة الخارجية بمكتبه ظهر امس الاثنين بالسيد عرفان نذير اوغلو سفير تركيا لدى السودان، حيث هنأ السفير السيد الوكيل على تسميته حديثاً وكيلاً لوزارة الخارجية، وقدم لسيادته تنويراً عن مجريات العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية تعزيزها وتطويرها، وعن مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين تركيا والسودان والتي تشمل المجال الزراعي والصحي والفني والثقافي والتعليمي خاصة أن تركيا تعتبر السودان بوابتها لإفريقيا.

من جانبه عبّر السيد الوكيل عن أمله أن تصبح العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا مثالاً وقدوة وأن السودان لطالما اعتبر تركيا شريكا له، وأكد على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي والزراعي والثقافي وضرورة إشراك القطاع الخاص بتنظيم زيارات عمل وملتقى اقتصادي مشترك في سبيل الدفع بالعلاقات والمضي بها قدماً.