انتهاء عهد الكيزان والمؤتمر الوطني في السودان .. منشور يثير جدلاً واسعاً على فيسبوك

أثار منشور كتبه أحد أعضاء مجموعة السائحون الشهيرة على فيسبوك صباح الثلاثاء جدلاً واسعاً وجاء فيه (من كان يتظاهر ضد الكيزان والمؤتمر الوطني فإن الكيزان والمؤتمر الوطني تم ابعادهم. وأما من سوف يتظاهر حاليا فهو يتظاهر ضد الدولة .وللدولة جيش يحميها من أي مهدد داخلي وخارجي ولصحة الجسد يبتر العضو الفاسد .لا بأس من سحق أقلية تهدد أمن الجميع .سحقا بلا رحمة ولا هوادة فقد سحق ما هم أفضل وانبل وأشرف منكم في ميدان رابعة العدوية ولم يسأل عنهم أحد فما انتم يا شواذ بأفضل منهم ..زمن اللعب انتهي).

ورد عليه أحد الأعضاء بحسب رصد محرر أخبار الخليج 365 كما يلي (رابعة لا تعنينا وليست جزء من الوطن فاليتباكي عليها المصريون افضل ونبل الا لو منك انت شكلك مصري متدثر ف ثوب سوداني

تانيا لمعلوميتك لم نتطاهر ضد موتمر لا وطني نحنا تطاهرنا ضد نطام كامل اتسم طيله فترة حكمه بالفساد وبالادلة والبراهين

زمن اللعب انتهي بالنسبة ليكم ياعملاء مصر يقول شهداء رابعه انبل من شهداء وطنه خسئت ياعميل وتانيا انعتك بالعميل وعديم الوطنية

عاش السودان حر ابي).

وكتب عضو اخر اخر (كضاااااب المؤتمر الوطني أو الكيزان موجودين ولعبة الجيش غشوا بيها نفسكم الشارع بس وتسقط بس).

ورد عليهم صاحب المنشور ( الناس ما معبراكم. السودان فيه 18 ولاية والاحتجاجات فقط في ولاية الخرطوم ..وولاية الخرطوم فيها 740 حي مسجل غير العشوائيات ولم يخرج سوي 12 حي وعدد سكان الخرطوم 7 مليون وخرج في اكبر تظاهرة عدد 3000 . يعني قلة وشواذ وعاهرات .وحكامات في السوشيال).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)