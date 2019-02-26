الحركة الاسلامية في السودان تؤمن على قرارات القيادة السياسية

أمنت الحركة الاسلامية السودانية عقب إجتماع أمانتها العامة مساء يوم الإثنين بحسب وكالة السودان الأنباء الرسمية، على القرارات التي إتخذتها القيادة السياسية للبلاد بعد أن وقفت الامانة العامة للحركة على الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة التي تستهدف السودان ووحدته وتوجهاته الحضارية .
وإستصحاباً لهذه الظروف أمنت الحركة الاسلامية على القرارات التي إتخذتها القيادة السياسية لمواجهة هذه التحديات مهيبةً بعضويتها وكافة القوى الوطنية والكيانات الاسلامية لمساندة هذه الاجراءات مواصلة لبرامج الاصلاح وإستكمالاً لمشروع الحوار الوطني وترسيخاً لقيم الشورى وسعياً لتحسين معاش الناس والمحافظة على وحدة وسلامة الوطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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