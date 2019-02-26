توقعات بتحسن قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء

قال رئيس آلية صناع السوق؛ فيصل عباس؛ أن الجنيه السوداني شهد تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي (السوداء) بعد أعلان حالة الطوارئ. وآلية صناع السوق هيئة مشتركة تضم ممثلين للبنك المركزي ووزارة المالية ومدراء المصارف والبنوك تقوم بتحديد سعر الصرف الرسمي للعملات الاجنبية في الدولة. وتوقع عباس انحسار السوق الحروالحد من المضاربة في الدولار؛ وقال أن الآلية تعمل على مراقبة المؤشرات الاقتصادية، لضمان الاستقرار فى سعر الصرف. وأكدت الآلية أن السوق يشهد زيادة فى العرض وقلة فى الطلب؛ الامر الذى سينعكس ايجاباً على أسعار صرف العملات.

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