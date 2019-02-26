وقال في تغريدة على موقع تويتر، نقلها موقع "المشهد العربي"، اليوم الإثنين: "الصراع مع الحوثي مثل الصراع مع إسرائيل.. لماذا؟.. لأن الصراع معهما صراع وجودي: الصهاينة يدعون أن لهم حق إلهي في فلسطين، والحوثة يدعون أن لهم حق إلهي في حكم اليمنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف اليمني: الحوثي مثل إسرائيل.. والصراع ضده وجودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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