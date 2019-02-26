خبير اقتصادي الإجراءات الاستثنائية هدفها تحقيق الأمن

قال الخبير الاقتصادي؛ عادل عبد العزيز؛ أن قانون الطوارئ إجراء استثنائي لتحقيق الأمن الشامل العسكري والسياسي والاقتصادي.
وأضاف أن الإعلان يحمي الاقتصاد من نقص الإيرادات العامة جراء ضعف التحصيل الضريبي الذي يعادل( 8%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع عبدالعزيز وضع ترتيبات ولوائح لإعادة حصيلة الصادر وتحجيم الاستيراد والاستهلاك لأحداث توازن في الحساب الخارجي و الميزان التجاري.
وقال أن إعلان الطوارئ يمنع المضاربات في العملة الاجنبية والمحلية بإيقاف تجارة الأوراق النقدية.
وأوضح أن السياسات التي اتخذت للسيطرة على سعر الصرف خاطئة تسببت في أزمة الثقة في الجهاز المصرفي وخلل كبير في الاقتصاد السوداني.
ودعا الدولة إلى مساندة المنتجين والإنتاج وإزالة الرسوم والجبايات ومنع المضاربات في سلع الصادر وان تكون عبر شركات سودانية للاستفادة من حصائل الصادر والاستثمار المباشر.
وقال عبد العزيز أن شبكات وجهات رسمية تقوم بتهريب الذهب عبر مطار الخرطوم وان هذا تسبب بخلل كبير في الاقتصاد.
ودعا الى تحريك بنود الموازنة العامة للدولة لتلبية الاحتياجات الاساسية ومعالجة الاوضاع المعيشة.
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