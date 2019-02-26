جريزمان يختار أفضل لاعب في التاريخ

كشف الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني عن أفضل لاعب في التاريخ وأقوى خصم لعب ضده. واستهل جريزمان تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أفضل لاعب واجهه ، وقال: سأقول فرينكي دي يونج ، أتذكر كيف حاولت الضغط عليه ولم أنجح ابداً. وعن أفضل لاعب بالتاريخ ، أجاب جريزمان: سأقول ميسي أو رونالدو ، الاختيار سيقع على أحدهما لأنني لم أشاهد بيليه ولا مارادونا. وقعد جريزمان أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة أتلتيكو مدريد وقد أثبت ولاءه للروخي بلانكوس بعد أن رفض الانتقال إلى برشلونة علنًا في الصيف الماضي.

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