جريزمان يختار أفضل لاعب في التاريخ

كشف الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني عن أفضل لاعب في التاريخ وأقوى خصم لعب ضده.
واستهل جريزمان تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أفضل لاعب واجهه ، وقال: سأقول فرينكي دي يونج ، أتذكر كيف حاولت الضغط عليه ولم أنجح ابداً.
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