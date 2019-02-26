أول تعليق رسمي للخارجية الإيرانية بشأن استقالة ظريف

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن المسؤولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة محمد جواد ظريف.

وقال موسوي: "المسؤولون في الخارجية ليس لديهم علم حول الاستقالة". مؤكداً أن "حساب الانستغرام لظريف حقيقي وليس مزيف ولم يتعرض لأي قرصنة".

وأشار موسوي، إلى أن ظريف أعلن عن الاستقالة عبر حسابه على الانستغرام ومازالت الأسباب مجهولة لتقديم استقالته.

هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء الاثنين تقديم استقالته.

وقال ظريف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "شكراً جزيلاً لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهراً الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".