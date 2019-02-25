السودان: البشير يعلن عن سلسلة قرارات بينها منع التظاهر بدون إذن السلطات

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين أمرا يمنع التجمعات بدون إذن من السلطات وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي أعلن عنها لوقف التظاهرات المناهضة لحكمه. من جهتهم تحدى منظمو الاحتجاجات في البلاد الحظر داعين للتظاهر فورا.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين عن سلسلة قرارات لوقف الاحتجاجات ضد حكمه من بينها أمر يحظر التجمعات بدون إذن من السلطات. من جانبهم تحدى منظمو الاحتجاجات الحظر عبر الدعوة للتظاهر فورا.

وأوردت الرئاسة في بيان “أصدر رئيس الجمهورية أوامر وفقا لحالة الطوارئ تحظر التجمهر والتجمعات أو أي مواكب غير مرخص لها” كما يحظر “إغلاق الطرقات العامة أو إعاقة حركة السير”.

كما يعطي الأمر “القوات الأمنية حق دخول المباني والتفتيش الشخصي للأفراد”.

وأوضحت الرئاسة إن الأمر يحظر كذلك “نشر وإعداد أي أخبار تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو لتقويض النظام والدستور عبر أي وسائط مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتخترق السودان موجة احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

لكن الاحتجاجات تحولت إلى مظاهرات ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود ودعوات لاستقالته.

والجمعة أعلن البشير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد فشل حملة القمع المستمرة منذ أسابيع في وقف الاحتجاجات.

فرانس24/ أ ف ب