السجن 6 سنوات لعمدة روما السابق بعد إدانته في قضية فساد

صدر حكم اليوم الاثنين بالسجن ست سنوات بحق عمدة روما السابق جياني اليمانو بعد إدانته في قضية فساد وتمويل حزبي غير قانوني.

وكان اليمانو الذي يبلغ من العمر 60 عاما شغل منصب عمدة العاصمة الإيطالية في الفترة بين عامي 2008 و2013، كما كان وزيرا للزراعة في حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برسلكوني، من عام 2001 وحتى عام 2006.

وجرت محاكمة اليمانو على خلفية اتهامات بقبول 200 ألف يورو (227 ألف دولار) رشوة في إطار قضية الفساد السياسي المعروفة باسم "مافيا كابيتال".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن اليمانو القول: "بكل تأكيد، سأستأنف الحكم".

وقال العمدة والوزير السابق: "إنني برئ. قلتها دوما، وسأكررها أمام محكمة الاستئناف".