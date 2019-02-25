وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعلن استقالته

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء اليوم الاثنين، استقالته، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز» المصرية في خبر عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وكالة «رويترز».

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