بوتين يوجه بتأسيس لجنة للتحضير لقمة "روسيا - إفريقيا" هذا العام

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأسيس لجنة لتنظيم قمة "روسيا - إفريقيا" خلال العام الجاري. وذكر الموقع الإلكتروني للكرملين أن بوتين اصدر مرسوما اليوم الاثنين، لإنشاء لجنة تنظيمية للتحضير لعقد قمة "روسيا - إفريقيا" بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية، وفعاليات أخرى بين الجانبين خلال العام الجاري. وجرى تعيين مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف رئيساً لهذه اللجنة، والذي يتعين عليه إقرار تشكيل اللجنة خلال شهر.

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