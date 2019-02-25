رئيس بوليفيا يحمل واشنطن المسؤولية إذا أصاب "مادورو" أي مكروه

ندد الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، اليوم الاثنين، بما وصفه بسعي الولايات المتحدة إلى اغتيال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.
والجمعة الماضي، أدان موراليس، أحد الزعماء القلائل في أمريكا اللاتينية الذي وقف إلى جانب الرئيس الفنزويلي مادورو في مواجهته مع المعارضة المدعومة من واشنطن ومعظم دول المنطقة، خطط المعارضة لإدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا متحدية رفض كاراكاس قبولها.
وفي تغريدة على صفحته في تويتر، أعرب موراليس عن أسفه لمحاولة استخدام المساعدات الإنسانية كـ"حصان طروادة من أجل التدخل وإشعال فتيل الحرب".
كما أدان موراليس سابقا استعدادات عسكرية أمريكية ضد شعوب أمريكا اللاتينية، متهما الولايات المتحدة بالسعي إلى نهب الموارد الطبيعية لدول المنطقة.
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